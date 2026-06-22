消費税減税を巡り、注目が集まる「レジ改修」問題食品の消費税減税が、来年4月から実施予定だ。しかし、ただ税率を変えるだけなのに、なぜ1年近い準備期間が必要なのか？しかも、税率1％なら半年、0％なら1年程度――。なぜ、わずか1％の差で対応期間が変わるのか？その答えのひとつが、「レジ改修」にあった!?【写真】レジの種類＊＊＊【「レジの税率を変える」だけでは済まないのか】消費税減税を巡り、「レジ改修」問題