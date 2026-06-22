¡Ú¤³¤³¤¬¥Ø¥ó¤À¤è¡ª ¿©ÉÊ¾ÃÈñÀÇ1¡ó¡Û¡Ö¥ì¥¸²þ½¤¡×ÌäÂê¤Î³Ë¿´¡Ö1¡ó¤Ê¤éÈ¾Ç¯¡¢0¡ó¤Ê¤é1Ç¯¤«¤«¤ë¡×¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ê¤Î¡©
¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤ò½ä¤ê¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡Ö¥ì¥¸²þ½¤¡×ÌäÂê
¿©ÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤¬¡¢ÍèÇ¯4·î¤«¤é¼Â»ÜÍ½Äê¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤¿¤ÀÀÇÎ¨¤òÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼1Ç¯¶á¤¤½àÈ÷´ü´Ö¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¤·¤«¤â¡¢ÀÇÎ¨1¡ó¤Ê¤éÈ¾Ç¯¡¢0¡ó¤Ê¤é1Ç¯ÄøÅÙ¡½¡½¡£¤Ê¤¼¡¢¤ï¤º¤«1¡ó¤Îº¹¤ÇÂÐ±þ´ü´Ö¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤½¤ÎÅú¤¨¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢¡Ö¥ì¥¸²þ½¤¡×¤Ë¤¢¤Ã¤¿!?
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡Ú¡Ö¥ì¥¸¤ÎÀÇÎ¨¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¤À¤±¤Ç¤ÏºÑ¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤«¡Û
¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤ò½ä¤ê¡¢¡Ö¥ì¥¸²þ½¤¡×ÌäÂê¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¾ÃÈñÀÇ1¡ó¤Î³«»Ï»þ´ü¤¬2027Ç¯4·î¤ÇÄ´À°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÀÇÎ¨¤ò1¡ó¤Ë¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÇÈ¾Ç¯¡¢0¡ó¤Ë¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï1Ç¯ÄøÅÙ¤Î½àÈ÷¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦»î»»¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤À¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÀÇÎ¨¤òÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¥¹¥Þ¡¼¥È¥ì¥¸¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥æ¥Ó¥ì¥¸¡×¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤ÇÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤ÎÌÚ¸Í·¼ÂÀ»á¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¥ì¥¸¤Î¾ì¹ç¡¢ÀßÄêÊÑ¹¹²èÌÌ¤ÇÀÇÎ¨¤Î¿ô»ú¤òÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç´°Î»¤·¤Þ¤¹¡£¸½¾õ¡Ø8¡ó¡Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤ò¡Ø0¡ó¡Ù¤ä¡Ø1¡ó¡Ù¤È½ñ¤´¹¤¨¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢1Æü¤¢¤ì¤Ð½½Ê¬ÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤³¤Ç¤¤¤¦¥¹¥Þ¡¼¥È¥ì¥¸¤È¤Ï¡¢iPad¤Ê¤É¤Î¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤ËÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤òÆþ¤ì¤Æ»È¤¦¡¢¥¯¥é¥¦¥É·¿¤ÎPOS¥ì¥¸¤Î¤³¤È¡£POS¤Ï¡ÖPoint Of Sales¡×¤ÎÎ¬¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤Ä¡×¡Ö¤É¤³¤Ç¡×¡Ö²¿¤¬¡×¡Ö¤¤¤¯¤Ä¡×¡Ö¤¤¤¯¤é¤Ç¡×Çä¤ì¤¿¤«¤òµÏ¿¡¦½¸·×¤·¡¢Çä¤ê¾å¤²´ÉÍý¤äºß¸Ë´ÉÍý¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë»ÅÁÈ¤ß¤À¡£
¡Ö2019Ç¯¤Î·Ú¸ºÀÇÎ¨Æ³Æþ»þ¤Ë¡¢¤¹¤Ç¤ËÊ£¿ôÀÇÎ¨¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥·¥¹¥Æ¥à²þ½¤¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÃÈñÀÇ¤¬10¡ó¤Ë¾å¤¬¤ë°ìÊý¤Ç¿©ÉÊ¤Ê¤É¤Ï8¡ó¤Ë¿ø¤¨ÃÖ¤«¤ì¡¢°û¿©Å¹¤Ç¤ÏÆ±¤¸¾¦ÉÊ¤Ç¤âÅ¹Æâ°û¿©¤Ê¤é10¡ó¡¢»ý¤Áµ¢¤ê¤Ê¤é8¡ó¤ÈÀÇÎ¨¤òÊ¬¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¾¦ÉÊ¤´¤È¡¢ÈÎÇäÊýË¡¤´¤È¤ËÀÇÎ¨¤òÀßÄê¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÀ°¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
Æ±¤¸¤¯¥¹¥Þ¡¼¥È¥ì¥¸¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö¥¹¥Þ¥ì¥¸¡×¼¹¹ÔÌò°÷¤ÎºåËÜ¾»Ë»á¤â¡¢¥¹¥Þ¥ì¥¸Æâ¤Ç´°·ë¤¹¤ëÀÇÎ¨ÀßÄê¤ÎÊÑ¹¹¤Ç¤¢¤ì¤ÐÄÉ²Ã³«È¯¤òÈ¼¤ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¡ÖÂ¨ÆüÂÐ±þ²ÄÇ½¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö¥¯¥é¥¦¥É·¿¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀÇÎ¨¤Ê¤É¤ÎÀßÄê¾ðÊó¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ë¤¢¤ëÃ¼ËöËÜÂÎ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥µ¡¼¥Ð¡¼Â¦¤Ç´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥µ¡¼¥Ð¡¼Â¦¤ÎÀßÄê¤òÊÑ¹¹¤¹¤ì¤Ð¡¢³ÆÅ¹ÊÞ¤Î¥ì¥¸¤Ë°ì³ç¤ÇÈ¿±Ç¤Ç¤¤Þ¤¹¡£°ìÂæ¤º¤ÄÃ¼Ëö¤òÁàºî¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤Û¤É¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤Î¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥ì¥¸¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£À¯ÉÜ¼çÆ³¤Î¹ñÌ±²ñµÄ¤Ë¤â½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¤â¡¢¡Ø²þ½¤¤Ë¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤«¤«¤ë¤Î¤«¡Ù¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Û¤«¤Î¼ïÎà¤Î¥ì¥¸¤Ë¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¥ì¥¸¤ÏÂç¤¤¯3¼ïÎà¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤º¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬°·¤¦¤è¤¦¤Ê¥¹¥Þ¡¼¥È¥ì¥¸¡£¼¡¤Ë¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¥ì¥¸¤È¤·¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¥ì¥¸¥¹¥¿¡¼·¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ø¥¬¥Á¥ã¥ì¥¸¡Ù¤Ç¤¹¡£POSµ¡Ç½¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤âÂ¿¤¤°ìÊý¡¢¥Û¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¡¢·î³ÛÈñÍÑ¤â¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£¡¡
¥¬¥Á¥ã¥ì¥¸¤Î¾ì¹ç¡¢»ö¶È¼Ô¼«¿È¤¬¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÀÇÎ¨¤òÊÑ¹¹¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿·¤¿¤ÊÀÇÎ¨¤òÀßÄê¤Ç¤¤ë¤«¡¢¤Þ¤¿0¡ó¤òÆþÎÏ¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¥á¡¼¥«¡¼¤äµ¡¼ï¤ÎÀß·×¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ3¤ÄÌÜ¤¬¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤äÂç¼ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ëPOS¥ì¥¸¡Ù¤Ç¤¹¡£ÈñÍÑ¤Ï¹â³Û¤Ç¤¹¤¬¡¢³Æ¼Ò¤´¤È¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£²èÌÌ¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤·¤¿¤ê¡¢ÆÈ¼«¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¥¢¥×¥ê¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´ë¶È¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Á´¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÆ³ÆþÂæ¿ô¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥ì¥¸¤¬Ìó30ËüÂæ¡¢¥¬¥Á¥ã¥ì¥¸¤¬40Ëü¡Á50ËüÂæ¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¤âÂ¿¤¤¤Î¤¬¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë·¿¤ÇÌó70ËüÂæ¤À¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ê¥¹¥Þ¡¼¥È¥ì¥¸¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¥â¥Ð¥¤¥ëPOS¥ì¥¸¡¡Ìó30ËüÂæ¡¡¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¥ì¥¸Ã¼Ëö¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤·¡¢Çä¤ê¾å¤²¾ðÊó¡¢ºß¸Ë¾ðÊó¡¢¸ÜµÒ¾ðÊó¤Ê¤É¤ò¥¯¥é¥¦¥É¾å¤Ç°ì¸µ´ÉÍý¤Ç¤¤ë
¥¬¥Á¥ã¥ì¥¸¡¡40Ëü¡Á50ËüÂæ¡¡¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ê¤É¤ò¼êÆ°Áàºî¤·¤ÆÆþ½Ð¶â´ÉÍý¤ò¹Ô¤Ê¤¦¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¥ì¥¸¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ËÀÜÂ³¤·¤ÆÇä¤ê¾å¤²½¸·×´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤ëµ¡¼ï¤â¤¢¤ë
¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ëPOS¥ì¥¸¡¡Ìó70ËüÂæ¡¡Âç¼ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¹âµ¡Ç½¥ì¥¸¡£´ë¶È¤´¤È¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¡¢ºß¸Ë´ÉÍý¡¢È¯Ãí¡¢²ñ·×¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤âÏ¢·È¤Ç¤¤ë
Á°½Ð¤ÎÌÚ¸Í»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢º£²ó¤Î²þ½¤¤Ç¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë·¿¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë·¿¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥ì¥¸¤Î¤è¤¦¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ç°ì¸µ´ÉÍý¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É·¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ë¶ÈÂ¦¤Î¥µ¡¼¥Ð¡¼¤äÅ¹ÊÞÆâ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¥ª¥ó¥×¥ì¥ß¥¹·¿¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¾ì¹ç¡¢¥µ¡¼¥Ð¡¼¾å¤ÎÀßÄê¤òÊÑ¤¨¤ì¤ÐÁ´Å¹ÊÞ¤Ë°ì³çÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ë¶È¤´¤È¡¢Å¹ÊÞ¤´¤È¡¢µ¡´ï¤´¤È¤Ë¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¤Î¹¹¿·¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë·¿¤Ïºß¸Ë´ÉÍý¡¢È¯Ãí¡¢²ñ·×¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¡¢¼þÊÕ¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤âÊ£»¨¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ì¥¸Ã±ÂÎ¤ÇÀÇÎ¨¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÀè¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Æ±¤¸ÀÇÎ¨¾ðÊó¤òÀµ¤·¤¯¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤«¤ÏÊÌÌäÂê¤Ê¤Î¤À¡£
¼ÂºÝ¡¢19Ç¯10·î1Æü¤Î·Ú¸ºÀÇÎ¨Æ³Æþ»þ¤Ë¡¢Âç¼ê¤Î¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ëPOS¥ì¥¸¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¥ì¥¸¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö·Ú¸ºÀÇÎ¨¤Î¤È¤¤Ï¡¢»öÁ°½àÈ÷¤Ë¤«¤Ê¤ê»þ´Ö¤òÍ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º³Æ¥æ¡¼¥¶¡¼¤µ¤ó¤ÈÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Æ¡¢ÀÇÎ¨¤ò¾¦ÉÊ¤´¤È¤ËÃ±ÉÊ¤ÇÀßÄê¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¿©ÉÊ¤äÆüÍÑÉÊ¤È¤¤¤Ã¤¿¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤´¤È¤ËÀßÄê¤¹¤ë¤Î¤«¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¥ì¥·¡¼¥È¤ä½¸·×¥ì¥Ý¡¼¥È¤ËÀÇÎ¨ÊÌ¤ÎÉ½¼¨¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤ÎÀßÄê¤â¹Ô¤Ê¤¤¡¢ÀÇÎ¨ÊÑ¹¹¤ÎÁ°Æü¤ÎÌë´Ö¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£9·î30Æü¤«¤é10·î1Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤äµÒÀè¤ËÂÔµ¡¤·¤Æ¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤¿¾ì¹ç¤ÎÎ×»þÂÐ±þ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤¿¤À¤·¡¢º£²ó¤ÎÀÇÎ¨ÊÑ¹¹¤Ï¡¢Åö»þ¤Û¤ÉÂçÊÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤¹¤Ç¤Ë·Ú¸ºÀÇÎ¨ÂÐ±þ¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬¤¢¤ê¡¢Ê£¿ôÀÇÎ¨¤ò°·¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¡Ö1¡ó¤Ê¤é¡¢·Ú¸ºÀÇÎ¨ÂÐ±þ»þ¤È´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÆ±¤¸¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢Ã±ÉÊ¤ÇÀÇÎ¨´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤µ¤ó¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤òÃê½Ð¤·¤ÆÊÑ¹¹¤·¡¢ÊÑ¹¹Ï³¤ì¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëºî¶È¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢½àÈ÷´ü´Ö¤ÏÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢1¡ó¤Ø¤ÎÊÑ¹¹¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÍèÇ¯£´·î¤Þ¤Ç¤ËÌµÍý¤Ê¤¯´Ö¤Ë¹ç¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ú0¡ó¤È1¡ó¤ÇÅ·¤ÈÃÏ¤Û¤É¤Îº¹¡Û
¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼0¡ó¤È1¡ó¤Ç¡¢È¾Ç¯¤È1Ç¯¤È¤¤¤¦´ü´Ö¤Îº¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£
Á°½Ð¤ÎºåËÜ»á¤Ï¡¢¹ñÌ±²ñµÄ¤Î¾ì¤Ç¤â¡¢¡Ö0¡ó¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Æ¥¹¥È¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö¤Ê¤¼¤Ê¤é¡Ø0¡Ù¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Ï¥·¥¹¥Æ¥à¾å¡¢ÆÃ¼ì¤Ê°·¤¤¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£·×»»¥í¥¸¥Ã¥¯¤ÎÃæ¤Ë¡Ø0¡Ù¤¬Æþ¤ë¤È¡¢³ä¤ê»»¤Ê¤É¤Ç¥¨¥é¡¼¤¬µ¯¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡Ø0¡Ù¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤¨¤Þ¤¹¡×
1¡ó¤Ê¤é¡¢8¡ó¤ò1¡ó¤ËÊÑ¤¨¤ë¡Ö¿ô»ú¤ÎÊÑ¹¹¡×¤È¤·¤Æ°·¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¤·¤«¤·0¡ó¤Î¾ì¹ç¡¢¤½¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¡Ö0¡×¤ò¼õ¤±¤Ä¤±¤ë¤Î¤«¡¢·×»»¤Ç¥¨¥é¡¼¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥ì¥¸¤Î³°Â¦¤Ë¤â¡Ö0¤ÎÌäÂê¡×¤¬¤¢¤ë¡£¾ÃÈñÀÇ¼ÂÌ³¤Ë¤â¾Ü¤·¤¤ÀÇÍý»Î¤ÎA»á¤Ï¡¢¤³¤¦ÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡Ö°ìÈÌ¤ÎÊý¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢1¡ó¤È0¡ó¤Ï¸íº¹¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·ÀÇÌ³¡¦²ñ·×¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤ÏÅ·¤ÈÃÏ¤Û¤É°ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÃÈñÀÇ¤Ï¡¢Å¹¤¬µÒ¤«¤éÍÂ¤«¤Ã¤¿¾ÃÈñÀÇ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¹ñ¤ËÇ¼¤á¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Å¹¤Ï»ÅÆþ¤ì¤ä·ÐÈñ¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤â¾ÃÈñÀÇ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÄÌ¾ï¤Ï¤½¤ÎÊ¬¤òÀÇ¶â¤Î·×»»¾å¤Çà¼è¤êÌá¤¹á¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ì¤¬¡Ø»ÅÆþÀÇ³Û¹µ½ü¡Ù¤Ç¤¹¡£
1¡ó¤Ê¤é¡¢¿©ÉÊÈÎÇä¤ÏÀÇÎ¨¤¬Äã¤¯¤Æ¤â¡Ø²ÝÀÇ¼è°ú¡ÙÂÐ¾Ý¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Å¹¤Ï²ÈÄÂ¤ä¿åÆ»¸÷Ç®Èñ¡¢ÊªÎ®Èñ¤Ê¤É¤ÇÊ§¤Ã¤¿¾ÃÈñÀÇ¤ò¼è¤êÌá¤·¤ä¤¹¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢Èó²ÝÀÇ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Å¹Â¦¤Ï¡Ø¾ÃÈñ¼Ô¤«¤é¾ÃÈñÀÇ¤òÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë»ÅÆþ¤ì¤ä·ÐÈñ¤Ç»ÙÊ§¤Ã¤¿¾ÃÈñÀÇ¤ò¹µ½ü¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÊ¬¤ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤Î»ö¶È¼ÔÂ¦¤¬ÉéÃ´¤¹¤ë¡ØÂ»ÀÇ¡Ù¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
¿©ÉÊ¤½¤Î¤â¤Î¤Î»ÅÆþ¤ì¤â0¡ó¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤³¤Ë¾ÃÈñÀÇ¤ÏÈ¯À¸¤·¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢Å¹¤¬Ê§¤¦¾ÃÈñÀÇ¤Ï¿©ÉÊ»ÅÆþ¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£²ÈÄÂ¡¢¿åÆ»¸÷Ç®Èñ¡¢ÊªÎ®Èñ¡¢ÊñÁõ»ñºàÈñ¡¢¥ì¥¸¥·¥¹¥Æ¥àÍøÍÑÎÁ¤Ê¤É¡¢¿©ÉÊ¤òÇä¤ë¤¿¤á¤Î·ÐÈñ¤Ë¤ÏÄÌ¾ï¤É¤ª¤ê¾ÃÈñÀÇ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¿©ÉÊÈÎÇä¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬²ÝÀÇÇä¤ê¾å¤²¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤é¡¢¤³¤¦¤·¤¿·ÐÈñ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¾ÃÈñÀÇ¤Ï¹µ½ü¤·¤ä¤¹¤¤¤¬¡¢Ã±½ã¤Ë¡ÖÈó²ÝÀÇ¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¹µ½ü¤Ç¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö0¡ó¤Ç¤â¡¢Í¢½Ð¼è°ú¤Ê¤É¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¡Ø¥¼¥íÀÇÎ¨¡Ù¤Î¤è¤¦¤ËÀß·×¤¹¤ì¤Ð¡¢¾ÃÈñ¼ÔÉéÃ´¤ò0±ß¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢»ÅÆþÀÇ³Û¹µ½ü¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÍý¶þ¾å¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤½¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ëÈó²ÝÀÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ø0¡ó¤Î²ÝÀÇ¼è°ú¡Ù¤È¤·¤Æ°·¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£²ñ·×½èÍý¡¢¥¤¥ó¥Ü¥¤¥¹¡¢¥ì¥¸¡¢²ñ·×¥½¥Õ¥È¤Ç¤âÈó²ÝÀÇ¤È¶èÊÌ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¹ñÆâ¤Î¿©ÉÊ¾®Çä¤êÁ´ÈÌ¤ËÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Ë¡À°È÷¤ä¥·¥¹¥Æ¥àÂÐ±þ¤ÎÉéÃ´¤Ï¤«¤Ê¤êÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¤Ä¤Þ¤ê¡¢1¡ó¤Ï´ûÂ¸¤Î²ÝÀÇ¼è°ú¤Î±äÄ¹¤Ç½èÍý¤·¤ä¤¹¤¤°ìÊý¡¢0¡ó¤ÏÀ©ÅÙÀß·×¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£
¡Ö¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î1¡ó¤È0¡ó¤Îº¹¤Ï¡¢´Ì¥¸¥å¡¼¥¹1ËÜ¤Ç¤¤¤¨¤Ð1±ßÄøÅÙ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤ä²ñ·×¤ÎÂ¦¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢¡ØÀßÄêÊÑ¹¹¡Ù¤ÇºÑ¤à¤Î¤«¡¢¡ØÀ©ÅÙ¤È½èÍý¤Îºî¤êÄ¾¤·¡Ù¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÊÌ¼¡¸µ¤ÎÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¥ì¥¸¤ÎÀÇÎ¨¤òÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ë¸«¤¨¤ëÏÃ¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤Ï¡¢¾®Çä¤ê¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¡¢²ñ·×¡¢À©ÅÙÀß·×¤Þ¤Ç¤ò´¬¤¹þ¤à¡¢°Õ³°¤ËÂç¤¤Ê²þ½¤ºî¶È¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡¿ÎëÌÚÎÓÂÀÏº¡¡¼Ì¿¿¡¿Adobe Stock