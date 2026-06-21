ヤクルトの澤井がファームLでバックスクリーンに3号ソロヤクルトの澤井廉外野手が21日、戸田球場で行われたファーム・リーグ東地区、日本ハム戦で3号ソロを放った。実況が「打球はどこいったホームラン！」と叫んだほどの一発に、ファンも「はよ1軍に戻ってきてよー」「ボール消えた!!」と興奮状態だ。「7番・右翼」で先発出場した澤井。3-0の2回無死から、川勝の140キロの低めの直球を持ち前のフルスイングで弾き返した。高く上