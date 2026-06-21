ヤクルトの澤井がファームLでバックスクリーンに3号ソロ

ヤクルトの澤井廉外野手が21日、戸田球場で行われたファーム・リーグ東地区、日本ハム戦で3号ソロを放った。実況が「打球はどこいったホームラン！」と叫んだほどの一発に、ファンも「はよ1軍に戻ってきてよー」「ボール消えた!!」と興奮状態だ。

「7番・右翼」で先発出場した澤井。3-0の2回無死から、川勝の140キロの低めの直球を持ち前のフルスイングで弾き返した。高く上がった打球を中堅手が追いかけるも、バックスクリーンに吸い込まれていった。

5月4日に1軍に昇格するも、11試合で打率.167、1本塁打、2打点にとどまり同29日に抹消。しかし昨季2軍で10本塁打を放つ26歳のロマン溢れる打撃に期待するファンは多い。

「DAZN」公式X（旧ツイッター）が映像を公開すると「越えたの？ 越えてたら、すごいよね」「上げたくなる選手ですね、澤井廉」「最高のホームランだったね楽しみ」「角度上がってる」「村上の抜けた後の4番はあなただったんですよ？」「1軍でやってくれ！」「振りが違うよなー。やっぱ我慢して上で澤井を育てるべきかと」などの声が上がった。（Full-Count編集部）