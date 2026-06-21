by Kuba Bożanowski『アサシンクリード』シリーズをはじめとしたゲームソフトを開発していることで知られるフランスのゲーム開発会社・Ubisoft(ユービーアイソフト)の共同創業者、クロード・ギユモ氏がフランス西部の飛行場で発生した飛行機の墜落事故のため亡くなりました。69歳でした。La mort de Claude Guillemot, le discret et diplomate cofondateur d’Ubisofthttps://www.lemonde.fr/disparitions/article/2026/06/2