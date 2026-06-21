大の漫画好きとしても知られるTHE ALFEEのリーダー・高見沢俊彦さんが今イチオシの作品を紹介。ここでは、愛する街に出合う「お引っ越し」漫画、『それでも吉祥寺だけが住みたい街ですか？』について語ります。愛する街に出合う「お引っ越し」漫画『それでも吉祥寺だけが住みたい街ですか？』マキヒロチ／著講談社刊全2巻住みたい街No.1の吉祥寺で不動産仲介業を営む双子の都子（みやこ）と富子（とみこ）。吉祥寺に漠然とした