夫と子ども2人の4人家族で、ミニマルな暮らしをしている整理収納アドバイザー・Nozomiさん。今年小学生になった長女は、ダイニングテーブルで勉強する「リビング学習」を採用しているそう。今回は、リビング学習を効率的に行うためにNozomiさんが実践する、収納の工夫について語ります。ダイニングテーブルで勉強し、終わったら即片付けわが家では、今のところ子ども部屋と固定の学習机をつくっていません。小学生になった長女も、