今週の日経225先物は、イラン情勢を巡る原油相場やAI（人工知能）・半導体関連株の動向をにらんだ相場展開が続きそうだ。米国とイランは17日、戦闘終結を含む覚書に署名し、18日に60日間の交渉期間に入った。合意に基づきホルムズ海峡が開放されたことでWTI原油先物が下落。前週の日経225先物は3日続伸し、19日には一時7万2330円まで買われる場面もみられた。 だが、イラン国営メディアは20日、イラン革命防衛隊の声明とし