私はヨシミ（40代）。旦那のケンタ（現40代）と2人の子どもの4人で、つつましく幸せに暮らしています。しかし、ひとつ気がかりなことがあります。先日、元カレのマサユキ君（40代）から実家にハガキが届いたのです。マサユキ君とは高校時代にお付き合いをしていましたが、受験の時期に破局。大学2年生のときに一度ハガキが届き、会いたいと書かれていたのでお茶をしましたが、それっきり連絡はありません。次に届いたのは、それか