資料丸亀街グリーン 高松市の丸亀町グリーン西館に、県内最大の店舗面積となる「3COINS+plus」が2026年8月7日にオープンします。 「3COINS+plus」は、「3COINS」の大型店舗です。300円を中心価格とするインテリア雑貨やコスメなどの通常店舗の品ぞろえに加え、オリジナルブランドの食品を取り扱うということです。ご飯のお供をコンセプトにした「ごはんもん」や、おつまみ系やスナック系の「おかしもん