新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、新作夏アニメ『才女のお世話 高嶺の花だらけな名門校で、学院一のお嬢様(生活能力皆無)を陰ながらお世話することになりました』を７月４日（土）から毎週土曜日夜27時８分よりWEB最速配信する。 『才女のお世話 高嶺の花だらけな名門校で、学院一のお嬢様(生活能力皆無)を陰ながらお世話することになりました』（略称『才女のお世話』）は、坂石遊作によるライトノベルを原作とした