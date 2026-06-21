ファジアーノ岡山スポーツクラブが企画したアーチェリーの体験会が岡山市南区で開かれました。 【写真を見る】ファジアーノ岡山スポーツクラブ初のアーチェリー選手・宮田楽都選手が体験会パリ五輪アーチェリーで入賞の中西絢哉選手も 指導するのは、クラブ初のアーチェリー選手として今年度から所属している宮田楽都選手と、特別ゲストで、パリ五輪