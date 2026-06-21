「幽霊寺」として知られる熊本県人吉市の永国寺で、8月の「ゆうれい祭り」を前に安全祈願が行われました。 「ゆうれい祭り」は、1972年に地元の若手グループが「暑い夏に涼しい夜を感じてもらい、地域を盛り上げよう」と始めたもので、その後、一時途絶えていましたが、20年前に復活しました。 一番の呼び物は墓地をコースに組み込んだ「ゆうれい屋敷」で、毎年大勢の見物客が訪れます。 今年は8月1日に開催する予