富士通キッズラーニングプログラムスポーツを入り口に、家族で学ぶ場をつくる――。株式会社富士通はスポーツと社会を結びつける活動に力を入れている。20日、川崎市内で「Kids Learning Program（キッズラーニングプログラム）」が行われた。小中学生とその家族ら約50人が参加。同社アメリカンフットボール（アメフト）部「フロンティアーズ」との交流による競技体験に加え、化粧品大手コーセーと連携した紫外線対策セミナーも