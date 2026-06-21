タレントの堀ちえみが20日、自身のブログでお笑いトリオ・安田大サーカスのクロちゃんが羽田空港で一時行方不明状態になったことを投稿した。 【写真】クロちゃんを無事捕獲!捜索した堀ちえみ、団長安田とスリショ 堀は「羽田空港到着!」とし、「安田大サーカスの、団長とバッタリ!!!びっくりした」と団長安田とまさかの遭遇となったことを記した。トリオについて堀は「今日は北海道にて、三人で学祭のゲストな