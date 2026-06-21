タレントの堀ちえみが20日、自身のブログでお笑いトリオ・安田大サーカスのクロちゃんが羽田空港で一時行方不明状態になったことを投稿した。



【写真】クロちゃんを無事捕獲!捜索した堀ちえみ、団長安田とスリショ

堀は「羽田空港到着!」とし、「安田大サーカスの、団長とバッタリ!!!びっくりした」と団長安田とまさかの遭遇となったことを記した。トリオについて堀は「今日は北海道にて、三人で学祭のゲストなんだそう。HIRO くんは和歌山から直で北海道へ向かうから別。クロちゃんは…そのへんをウロウロしているらしいです」と団長安田の言葉をブログ読者に伝えるように投稿。「団長、元気そうで良かった!!!」と記し、「クロちゃんどこにいるんだろ。クロちゃんを探せ!」とクロちゃんが行方不明状態になったことを投稿した。



続く投稿で「クロちゃん捕獲」と無事に見つかったことを明かし、スリーショットを公開した。団長安田について「団長は腰の調子が良くないとのことですが、ベルトして頑張ってます」と記した。クロちゃんはＸで札幌大学に来ていることを報告している。



（よろず～ニュース編集部）