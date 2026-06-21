現地6月20日、英国王室が主催する競馬の祭典「ロイヤルアスコット」が閉幕した。主催者発表によると、開催5日間の総入場者数は29万4541人となり、前年の28万6541人から2.8％増加。出走頭数も634頭に達し、2024年の602頭を上回る過去最多を記録した。【画像】英国王室が主催する競馬の祭典「ロイヤルアスコット」最終日の入場者数は7万1610人。競馬だけでなく、ファッションやグルメ、音楽なども楽しめるイベントとして、多くの