ホンダ販売店も待望の「大きなSUV」まもなく発売ホンダは2026年3月、北米で展開している大型SUV「パスポート」を2026年後半から順次、日本市場へ導入すると発表しました。今回日本に導入されるのは、オフロード性能を高めた上級グレード「トレイルスポーツ エリート」です。発売は2026年後半以降。ホンダのSUVラインナップに新たな選択肢が加わることになります。【画像ギャラリー】超カッコいい！ これが「ランクル並み」巨大