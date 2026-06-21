ホンダ販売店も待望の「大きなSUV」まもなく発売

ホンダは2026年3月、北米で展開している大型SUV「パスポート」を2026年後半から順次、日本市場へ導入すると発表しました。

今回日本に導入されるのは、オフロード性能を高めた上級グレード「トレイルスポーツ エリート」です。発売は2026年後半以降。ホンダのSUVラインナップに新たな選択肢が加わることになります。

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このモデルは2026年1月開催の「東京オートサロン2026」で出展され、来場者から大きな注目を集めていました。導入にあたっては、国土交通省が新設した「米国製乗用車に関する認定制度」が活用される見込みで、同時にプレミアムクラスのスポーツハッチ「アキュラ インテグラ タイプS」も日本市場に投入される予定となっています。

北米仕様のパスポート トレイルスポーツ エリートのボディサイズは、全長4864mm×全幅2017mm×全高1857mm。国内の一般的なSUVを圧倒するサイズ感で、トヨタの本格四輪駆動車「ランドクルーザー250」（全長4925mm×全幅1980mm×全高1925mm）とほぼ同等の堂々とした存在感を誇ります。全幅に関しては、ランドクルーザー300（全幅1980mm〜1990mm）をも上回るワイドなプロポーションとなっている点が特徴的です。

最低地上高は211mmを確保。これはランドクルーザー250の215mmにはわずかに届かないものの、スズキ「ジムニー」の205mmを超えるクリアランスであり、本格的なオフロード走行を見据えた設計であることがうかがえます。

パワートレインには、最高出力285hp（289PS）、最大トルク262lb-ft（355Nm）を発生する3.5リッターV型6気筒自然吸気エンジンを採用し、10速ATと4WDシステムを組み合わせました。2トンを超える車体をしっかりと走らせるパワーを備えています。

トレイルスポーツエリートは、オールテレーンタイヤや悪路での走破性を高める専用の駆動制御、アンダーボディ保護などが備わり、悪路走破性を重視した仕様です。専用18インチホイールやスキッドプレートなども装備され、外観はタフで精悍な印象に仕上げられています。

インテリアは広い居住空間と快適装備を備え、上級グレードらしい質感の追求が感じられるつくりです。

米国での価格は、ベースモデルが4万4950ドル（約720万円）、トレイルスポーツ エリートは5万2650ドル（約844万円）です（2026年6月中旬の為替レートで換算）。

日本導入時には、輸入コストなどを踏まえて900万円以上のプライスタグがつくものとみられています。

販売店には早くから問い合わせが寄せられており、ホンダの営業マンは「最近のホンダ車にはなかったフルサイズSUVは、多くの関心を集めています。注文も数多く期待できそうです」と話しています。

「こうしたサイズのクルマを取り扱ったことのないスタッフも多いため、今から事前準備も欠かせませんね」とも語っていました。ホンダ販売店からも、期待度の高さがうかがえます。

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新型パスポートは、ボディサイズや価格を考えると数多くの注文が入るというクルマではないかもしれません。

しかし、他にはない独自の個性を持つことから、熱烈なファンを生み出す可能性も十分にあります。

小さなクルマの販売がメインになっていたホンダの国内営業においても、大きな転換点にもなりうるパスポートトレイルスポーツエリート。新たなSUVの選択肢として、今後どのように受け入れられていくのか注目していきましょう。