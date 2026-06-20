オランダ・ライデン大学のKarin Cescon氏を筆頭とする国際的な研究チームは、ビッグバンから約7億年後の初期宇宙に存在していた銀河「REBELS-25」において、星の材料となる冷たい分子ガスが大量に蓄積されていた様子の直接検出に成功したとする研究成果を発表しました。研究チームの成果をまとめた論文は、学術誌「王立天文学会月報（MNRAS）」に掲載されています。常識をくつがえした131億年前の「回転円盤銀河」「REBELS-25」は