レクサス「LM」最上級グレードとはレクサスの高級ミニバンが「LM」が、2026年3月に一部改良モデルが発表され、同年4月1日に発売されました。Always Onの思想に基づいて利便性や静粛性を高める改良が施されたLMですが、そのなかでも最上級グレードである4人乗り仕様はどのようなモデルなのでしょうか。【画像】超カッコいい！これがレクサスの「最高峰ミニバン」です！（30枚以上）LMは2020年に初代モデルが登場した高級ミニ