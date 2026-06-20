2026年6月17日、中国のポータルサイト・捜狐に「学園アニメにだまされるな！ 日本女子マネジャーは美化された無償のメイドなのか」と題した記事が掲載された。記事は、「これまで多くの熱血学園アニメを見てきた人なら、一度は部活の『女子マネジャー』という存在に青春の憧れを抱いたことがあるだろう。制服姿の女子生徒がグラウンド脇で水を渡し、汗を拭き、エース選手とともに苦難を乗り越えて決勝戦へ進む。そして最後には淡い