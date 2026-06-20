2018年に発生した西日本豪雨から学ぶ“防災セミナー”が大学で開かれました。参加したのは教職を目指す学生たちです。 【写真を見る】教職を目指し大学生らが西日本豪雨から学ぶ“防災セミナー”自然災害による被災の実態を生徒にどう伝えるか【岡山】 岡山市北区のノートルダム清心女子大学で、授業の一環として開かれた防災セミナーです。 参加したのは、現代社会学科で教職を目指す学生19人と、卒