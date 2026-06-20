お笑い芸人・東野幸治が、19日放送のABCラジオ『東野幸治のホンモノラジオ』（金曜25時）に出演。女性芸人No.1決定戦として知られる「THE W」の2026年大会が開催されない報道について言及した。 【画像】6月19日放送ABCラジオ『東野幸治のホンモノラジオ』 番組で東野は「THE Wもね、なんかもう今年はないっていうみたいな、悲しいお報せもありましたけれども」と切り出し、同大会の終了を惜しむ様子を見せた。これに、