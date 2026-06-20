フォルクスワーゲン・ゴルフ GTIといえば、言わずと知れたホットハッチの元祖。「GTI」は「Gran Turismo Injection」の略である。1976年に登場した初代ゴルフGTIの新車価格は1万3850ドイツマルク（当時のレートで約160万円）、生産計画はわずか5000台だった。この控えめな数字は、開発費と生産設備への投資が回収できればよいという想定で算出されたものだった。ベースモデルのゴルフが8000ドイツマルク程度であったのに対し割高な