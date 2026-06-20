Little Glee Monsterが6月19日、新宿・東急歌舞伎町タワー前 シネシティ広場にてフリーライブを開催した。オフィシャルからのレポートをお届けする。今回のフリーライブはメンバーのミカ・結海・miyouが加入直後の2022年11月以来約3年半ぶりに実施されるもの。MAYU、結海は体調不良によって欠席。かれん、アサヒ、ミカ、miyouの4人でステージに臨むこととなった。定刻になると、会場に詰め掛けた約3,000人の観客の目の前にある巨大