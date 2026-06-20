日本航空（JAL）は、山形空港で米由来の新たなバイオディーゼル燃料の実証実験を5月28日から実施している。昭和産業、ボーソー油脂、ファイトケミカルプロダクツ、東北大学と共同で実施する。東北大学が開発した反応分離技術（イオン交換樹脂法）を用い、こめ油製造時に発生する非可食性のこめ糠脂肪酸を原料としてアップサイクルする。同技術で製造したバイオディーゼル燃料を空港で使用する取り組みは世界初となる。対象車両はト