TOKYO MXが、木村良平、小野友樹、武内駿輔が出演する特別番組『アオペラ -aoppella!?- 5周年記念SP！』を2026年6月29日（月）23:30から放送する。 「アオペラ -aoppella!?-」（以下、「アオペラ」）は、豪華声優陣が参加する、「青春」×「アカペラ」をテーマにした音楽原作プロジェクト。YouTubeチャンネルの総再生回数は7,000万回超！楽器無し、声と身体だけで全ての音楽を表現するアカペラに魅了された高校生たちの