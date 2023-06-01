染谷将太主演、コンビニを舞台にしたホラー映画『チルド』（７月17日公開）のスピンオフ小説がKADOKAWAより出版されることが決定した。著者は伊西殻、発売は７月31日。

『チルド』は東京の片隅のコンビニを舞台に、同じことを繰り返すだけの日常が次第に歪んでいく不条理ホラー。限定上映で話題を集めたホラーショートフィルム集「NN4444」の「VOID」を手掛けた岩崎裕介が脚本・監督を務めている。

スピンオフ小説は映画版の主人公・堺と出会う女性・都築の視点で進行し、コンビニの“外側”で静かに壊れていく世界が描き出される。“生きていること”と“死んでいること”の境界が薄れ、日常の中に説明のつかない違和感が積み重なっていく。

情報解禁に際し、コメントが到着。著者の伊西は「映画と小説それぞれで補完し合う形になったと思う」と語り、岩崎監督は小説について「漫然と生きている僕たちに今、処方されるべき劇薬」と表現している。

＜著者：伊西殻 コメント＞

まずは『チルド』公開おめでとうございます。 「映画本編とは異なるアプローチを」というご注文をいただいたのが小説版です。

岩崎監督の映像パワーにあふれ、不条理かつ淡々とした『チルド』の作品世界をできる限り再現しつつ、少し違う角度から文で構築してみました。

映画と小説それぞれで補完し合う形になったかと思いますので、ぜひとも行ったり来たりしてお楽しみください。

倉冨町7丁目でお待ちしております。

＜原案：岩崎裕介 コメント＞

もうひとつのチルドだ！うれしい！ 伊西先生の筆致は静謐かつ緻密、かと思いきや唐突にアクセルベタ踏みしたり、急停止したり！油断も隙もない。めちゃめちゃ引き込まれる。漫然と生きている僕たちに今、処方されるべき劇薬です。 是非、手に取ってみてください。

スピンオフ小説『チルド』

７月31日(金)発売

著者 :伊西殻

原案 :岩崎裕介

監修 :株式会社 NOTHING NEW

発行 :KADOKAWA

販売価格:定価: 1,925 円 (本体 1,750 円+税)

仕様 :四六判

映画『チルド』

2026年７月17日(金)、テアトル新宿、ヒューマントラストシネマ渋谷、テアトル梅田ほか全国公開

©︎『チルド』製作委員会 （NOTHING NEW・東北新社）