梅雨の時期に体調不良に陥る原因やよく眠れない原因について、寝具メーカーの西川の公式インスタグラムアカウントが紹介しています。【便利】知らなかった…これが梅雨に眠れない原因＆効果的な3つの対策です！公式アカウントは「【梅雨・夏の不調、そのままにしていませんか？】」「最近は高温に加えて、多湿な日本の夏。なんだか体がだるい、頭がボーッとする、よく眠れない…そんな不調を感じていませんか？」と投稿。そ