OTOTENのWiiMブースに参考出展されている「WiiM Bar」 エミライは6月19日～21日に東京国際フォーラムで行なわれている「OTOTEN2026」にWiiMブース(D502)を出展。このなかで今後発売予定のサウンドバー「WiiM Bar」を参考展示している。具体的な発売日や価格は未定。 本体中央にディスプレイも搭載 最大出力150Wのサウンドバーで、eARC対応のHDMI入力、光デジタル入力、ライン入力、