東京国際フォーラムで開幕した「OTOTEN2026」 オーディオ・ビジュアル関連の展示会「OTOTEN2026」が、有楽町にある東京国際フォーラムにて開幕した。会期は、6月19日(13時～19時/有料)、20日(10時～19時/無料)、21日(10時～17時/無料)の3日間。入場は事前登録制のため、Webサイトより希望日の来場事前登録が必要となる。 本稿では、地下一階のロビーギャラリー展示をレポ&