STARTO ENTERTAINMENT所属の6人組グループ、SixTONESがデビュー6周年、結成11年の年に、これまでのクリエイティブを保管・管理する物流倉庫『SixTONES STock』（読み：ストーンズストック）を公開。SixTONESの歴史やメンバーの工夫がつまった、体験型倉庫見学会に、ESSE編集部も潜入してきました。ライブ衣装などが保管された『SixTONES STock』『SixTONES STock』は、歴代リリース作品やアーティスト写真、ミュージックビデオ、ラ