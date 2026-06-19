「OTOTEN2026」が6月19日に東京国際フォーラムで開幕した。会期は21日まで。最新のオーディオ機器などが集まるイベントで、入場は無料(来場事前登録必要)。ここでは、エミライブースのCambridge Audioの製品をレポートする。 Cambridge Audio ブースで最も注目を集めているのが、エミライが新たに日本で取り扱いを開始する、英Cambridge Audioの製品。 Cambridge Audioは、1968年に英国ケ