三島村が運営する定期船「フェリーみしま」が、19日と7月17日の便を運休することを決めました。背景にあるのは、船員の不足です。鹿児島港と三島村の各島を週4往復している「フェリーみしま」。19日と7月17日の便を運休します。背景にあるのは、船員の不足です。フェリー1往復の運航には、船長を含め12人の船員が必要で、現在16人がシフト制で勤務しています。船長は1人で週4往復、全ての便に乗船していま