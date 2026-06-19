ZIPAIR Tokyoは、東京/成田〜オーランド線チャーター便の航空券の販売を開始した。運航日は8月8日・13日・18日の計3日間で、各日1往復を運航する。片道運賃はフルフラットとなる「ZIP Full-Flat」が255,000円から、普通席の「Standard」が45,000円から、6歳以下の「U6 Standard」が15,000円となる。燃油サーチャージなし、諸税別。運賃には機内持込手荷物（7キロ以内）を含み、預け入れ手荷物・機内食の購入には別途オプショナルサ