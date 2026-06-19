中国外務省は15日、王毅外相が13日にモンゴルのバトツェツェグ外相とウランバートルで会談し「ファシズムや軍国主義を非難することで一致した」と発表した。日本を念頭に置いた発言とみられている。中国は昨年11月の台湾有事を巡る高市早苗首相の国会答弁に反発を強め、今年1月に共産党機関紙、人民日報が日本を「新型軍国主義」と批判するキャンペーンを始めた。これに対し、小泉進次郎防衛相は5月、シンガポールで開かれたアジア