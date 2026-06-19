いま、世界的な「抹茶ブーム」が沸き起こっています。輸出量はこの10年で3倍に急増。大分県内の観光地でも外国人客に大人気となっていますが、その裏で「ある異変」が起きています。 【写真を見る】空前の抹茶ブームで価格高騰「煎茶」も値上がり生産現場で起きている“異変” 湯布院に外国人殺到 大分県を訪れた外国人宿泊者数は去年、過去最高のおよそ120万人に。由布市湯布院町の抹茶ドリンク専門店には、朝