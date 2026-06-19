徳島市の阿波踊りで演舞場とおどり広場の命名権「ネーミングライツ」を購入したパートナー企業が、6月19日に会見を開き、購入理由などを説明しました。阿波おどり会館で開かれた記者会見には、ネーミングライツを購入した阿波銀行やローソンなど、7社のパートナー企業が集まり、それぞれ購入した理由を説明しました。3年連続で紺屋町演舞場のネーミングライツを購入した株式会社