日銀が１９日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１６１円３１～３３銭と前日に比べ７２銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１８４円６４～６８銭と同２４銭のユーロ安・円高。対ドルでは１ユーロ＝１．１４４６～４７ドルと同０．００６６ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS