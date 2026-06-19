１９日の日経平均株価は前日比１９６円高の７万１２５０円と７日続伸。利益確定売りで一時マイナス圏に転じたが、大引けにかけ買い直され、連日の最高値更新となった。日経平均株価は４月下旬に６万円台に乗せ、わずか２カ月足らずの１８日には終値で７万円台の大台替えを達成し、更にこの日も値を上げた。 相場の強さには舌を巻くばかりだが、足もとの株価上昇に関しては「スペースＸ＜SPCX＞の上昇効果もあるのでは