台湾メディアの自由時報は18日、「レアアースの脱中国化はあまりに困難？短期的な実現は絶望的か」と題する記事を掲載した。記事は、フランス・エビアンで開催された先進7カ国首脳会議（G7サミット）に言及し、「中国を名指しこそしなかったものの、2030年までにレアアースや永久磁石について単一の供給国への依存度を60％未満に引き下げ、さらに50％まで低減することを目標とすることで一致した」と説明。「これは中国が支配的地