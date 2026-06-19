コレステロールや中性脂肪対策で大切なのは、特別な食品をとることではなく、毎日の食事をバランスよく整えること。でも、「栄養バランスのいい食事」とは、具体的にどんな内容なのでしょうか？ 管理栄養士・牧野直子さんに、まず意識したい食事の基本を教えていただきました。基本は、脂質控えめの和定食太らないことが大切。食べすぎに注意！コレステロールや中性脂肪値のコントロールには、毎日の食生活が大きなカギを握ってい