新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年新作夏アニメ『世界最強の後衛 〜迷宮国の新人探索者〜』を地上波同時放送・無料独占配信する。 『世界最強の後衛 〜迷宮国の新人探索者〜』は、「小説家になろう」発、とーわによるライトノベルを原作とした異世界ファンタジー作品。事故をきっかけに異世界「迷宮国」へ転生した元社畜のアリヒトが正体不明の職業＜後衛＞として迷宮探索者となり、仲間たちとともに成長してい