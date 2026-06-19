「Devialet Mania」ローズブルーム デビアレ(Devialet)は、ワイヤレス接続のポータブルスピーカー「Devialet Mania」のエクスクルーシブ・コレクションとして、ローズブルームとホワイトミストの2色を、6月26日より発売する。どちらも価格は179,000円。 「アウトドアにおける機能性と都市のタフな感性が融合する、新たなエクスプロレーション(冒険・探求)の規範から