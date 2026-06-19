落語家の春風亭一蔵がパーソナリティを務めるラジオ番組『春風亭一蔵 ラジオマガジンフライデー！』（文化放送・金曜日午前8～11時30分）6月19日の放送では、パートナーの水谷加奈アナウンサーとともに、様々な気になるニュースについてトークを繰り広げた。 水谷「一蔵さんが気になったニュースは何でしょうか」 一蔵「朝日新聞の記事で『テレビ離れ加速、20代は7割・