ANA Xとソニー銀行は、「マイル獲得チャレンジ国内ショッピング＆給与振込指定で最大30,000マイルプレゼントキャンペーン」を、6月26日から8月31日まで実施する。キャンペーン期間中に新規口座開設と同時に「ANAマイレージクラブ／Sony Bank WALLET」を申し込み、8月31日までに国内ショッピングで1万円以上利用すると最大20,000マイルを獲得できる。国内ショッピング利用金額20万円以上で特典マイル18,500マイルが獲得でき、通常