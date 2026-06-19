19日から運航が始まるホーバークラフト別府湾夜間周遊便の乗船会が18日夜に行われ、関係者が一足早く海からの夜景を楽しみました。 【写真を見る】ホーバー別府湾夜の周遊便スタート「別府の夜景は毎日違う」大分 大分第一ホーバードライブは、19日から別府湾夜間周遊便を運航するのを前に18日、関係者向けの乗船会を開きました。 （賎川寛人記者）「周遊便が出航して15分ほどが