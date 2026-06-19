お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が17日、オフィシャルブログを更新。11歳の長男・誠希千（せいきち）くんの成長を実感するとともに、夫で元プロ野球選手の野球解説者・マック鈴木の微笑ましい“子煩悩エピソード”を明かした。 この日、小原は「父が、この母より、寂しがること★」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「登校」と切り出し、玄関前で撮影したランドセルを背負った６歳の長女・こうめちゃんと、その後