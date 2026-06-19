18日にニッポン放送で放送されたショウアップナイタースペシャルに江本孟紀氏が出演し、パ・リーグ4位の日本ハムについて語った。江本氏は「私が今年の一押しだった日本ハム。射程に入りかかっていますから、この後どうやって伸びてくるか」と分析し、「伊藤、北山、完投組がここへきて安定してきたのである程度、形は取ってきたと思います。本来の日本ハムの強さがじわじわ出てきた。じっくりここから新庄監督の手腕というか